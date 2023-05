Così il portavoce dell'Alleanza Verdi Sinistra italiana poco prima dell'incontro con Giorgia Meloni

“Ascolteremo la presidente Meloni per capire cosa vuole fare questa maggioranza di Governo. Noi le diremo che la Costituzione italiana è una bella Costituzione e va applicata non e non modificata”. Così il portavoce dell’Alleanza Verdi Sinistra italiana, Angelo Bonelli poco prima di entrare alla Camera per l’incontro voluto dalla Premier, Giorgia Meloni con le forze di opposizione sul tema delle riforme costituzionali. “Ci saremmo aspettati di parlare delle vere priorità che gli italiani percepiscono e sentono ogni giorno”, ha proseguito Bonelli: “Il carovita, l’aumento della disoccupazione, dell’inflazione e l’emergenza climatica che questo Governo non vuole affrontare”.

