Il presidente del Senato: "Un francobollo è per sempre e si tramanda, come i valori costituzionali"

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha partecipato alla cerimonia di annullo filatelico nella sala Maccari di Palazzo Madama in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione e del Senato della Repubblica. “Un francobollo è per sempre, soprattutto per chi li colleziona e li tramanda di padre in figlio esattamente come noi vogliamo tramandare i valori della nostra Costituzione”, ha detto La Russa.

