Le parole del leader: "Siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza"

Il tanto atteso videomessaggio di Silvio Berlusconi ha chiuso la convention di Forza Italia a Milano. Una due giorni che ha visto alternarsi i vari volti del partito azzurro e che ha avuto il suo momento conclusivo proprio nelle parole del suo leader. “Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo Governo. Per questo siamo ancora in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate”. Così Silvio Berlusconi nel video messaggio inviato alla convention di Forza Italia a Milano.

Con alleati rapporto leale e costruttivo

“Continueremo su questa strada, con un rapporto leale e costruttivo con i nostri alleati, ai quali ci legano non soltanto un programma comune ma una vera e consolidata amicizia”, ha detto Berlusconi che poi voluto ringraziare “per quanto stanno facendo i nostri ministri, gli altri membri del governo, i nostri capigruppo e tutti i nostri parlamentari, che danno un contributo essenziale per qualità e quantità al lavoro del governo”. “Voglio soprattutto ringraziare tutte le azzurre e tutti gli azzurri e i nostri coordinatori regionali e locali. E’ il loro lavoro, il loro impegno, il loro entusiasmo che ci consentono di essere la spina dorsale di una coalizione che abbiamo creato noi nel 1994 e che per noi rappresenta la storia, il presente, e soprattutto il futuro”, ha aggiunto.

In pochi mesi portato a casa risultati importanti

Il Cavaliere ha poi parlato dei risultati e degli obbiettivi del governo Meloni. “Noi vogliamo aumentare le pensioni, i salari, gli stipendi che sono rimasti quelli di 20 anni fa. Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40% mentre ora è al 44%. Vogliamo costruire tutte le infrastrutture necessarie per rendere veramente moderno il nostro Paese. E ora dobbiamo anche trovare urgentemente una risposta al problema della siccità per far sì che i nostri campi non restino senza acqua e i rubinetti non restino all’asciutto, come purtroppo oggi avviene in alcune nostre città”, ha detto Berlusconi spiegando che “abbiamo già cominciato a realizzare questi obbiettivi, il governo in pochi mesi ha portato a casa risultati importanti, dei quali siamo molto orgogliosi”. Sentito affetto anche di avversari politici Parlando di questo lungo periodo di degenza al San Raffaele, Berlusconi ha spiegato che “in queste settimane ho sentito l’affetto e la partecipazione di tante persone, anche di nostri avversari politici, e naturalmente li ringrazio tutti”. Superato polomonite pericolosissima Ho incontrato tanti Palloni d’Oro durante il mio percorso, ma mai un altro come Silvio Berlusconi. Adriano #Galliani#ForzaItalia pic.twitter.com/WILZiWjETn — Forza Italia (@forza_italia) May 6, 2023 Uno stato di salute, quello del leader azzurro, che è in evidente miglioramento ma che come lui stesso ha spiegato lo ha costretto ad affrontare momenti molto complessi. “Il vostro affetto, è il vostro abbraccio quello che più mi ha aiutato a superare una polmonite pericolosissima”, ha detto il presidente del Monza che ha ammesso di aver continuato a lavorare anche dalla sua stanza del nosocomio milanese. “Sapevo che un compito importante ci attende e mi attende. Per questo non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane, ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà”. Fi è religione laica, religione di libertà “Forza Italia è per noi come una religione laica, la ‘religione della libertà’ di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore e della mente, un impegno verso noi stessi, verso i nostri figli, verso tutti gli italiani. E allora, mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, con entusiasmo, con passione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo videomessaggio alla convention del partito a Milano. Sarò con voi con stesso entusiasmo 1994 “Nessuno riuscirà a sconfiggerci e vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del loro benessere. Io sarò con voi, con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del 1994, perché il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà. Un forte, forte, forte abbraccio a tutti”, ha detto il cavaliere concludendo il suo videomessaggio. Standing ovation e bandiere per il messaggio di Berlusconi Sui saluti conclusivi del videomessaggio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, la platea della convention azzurra si è alzata in piedi applaudendo per celebrare il Cavaliere con una standing ovation. Sulle note di ‘Azzurra Libertà‘ prima e sull’inno di Forza Italia, i militanti hanno sventolato le bandiere del partito e alzato cartelloni con la scritta ‘Forza Silvio, Forza Italia’ prima dei saluti conclusivi del coordinatore nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata