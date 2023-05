Il Ministro per le Riforme istituzionali a margine della convention di Forza Italia a Milano

“L’incontro con le opposizioni io l’ho già fatto e terminato alla fine di gennaio, martedì faremo un approfondimento con il presidente Meloni e i vicepremier Tajani e Salvini, quindi dopo questo ulteriore ascolto tireremo la riga per capire se le riforme che andiamo a fare possono trovare un punto di caduta”. Così il Ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Milano a margine della convention di Forza Italia a proposito dell’incontro con le opposizioni sulle riforme istituzionali previsto per martedì 9 maggio alla Camera dei deputati. “È chiaro che la Costituzione richiede, o meglio richiederebbe l’apporto di tutti, e una condivisione più ampia possibile”, ha concluso Casellati.

