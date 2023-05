Il ministro dell'Ambiente: "Avverrà con manovre finanziarie e leggi di bilancio"

“Chiaramente non è strutturale perché non è una manovra di bilancio. Anche il precedente taglio del cuneo fiscale non era strutturale ma a scadenza. L’impegno del Governo è quello di renderlo strutturale ma chiaramente questo avverrà con le manovre finanziarie e le leggi di bilancio”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin rispondendo a una domanda sul taglio del cuneo fiscale, a margine degli Stati generali dei commercialisti alla Nuvola dell’Eur, a Roma.

