Il generale libico Khalifa Belqasim Haftar è da poco arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Haftar, in questi giorni a Roma per una serie di incontri, ieri sera ha avuto un colloquio con il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.

Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sugli incontri con il generale libico in Italia.

