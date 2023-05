La segretaria del Pd ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Cgil insieme alla Flc

Il corteo del primo maggio a Portella della Ginestra ha visto la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein. La manifestazione è organizzata dalla Cgil insieme alla Flc, la Federazione lavoratori della conoscenza. Si ricorda così il 76° anniversario della strage compiuta dalla banda guidata da Salvatore Giuliano che costò la vita ad undici persone riunite per la festa dei lavoratori. “Il lavoro è troppo povero e troppo precario in Italia. Bisogna limitare i contratti a termine e mettere fine ai contratti pirata e bisogna approvare un salario minimo su cui il Pd continuerà ad insistere, insieme a tutte le altre forze di opposizione” ha detto la leader dem da Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata