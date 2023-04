Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Siamo estremamente preoccupati dalla provocazione di portare il 1° maggio” in Cdm “un decreto che porta il lavoro nel nome ma spinge il lavoro precario di cui questo Paese non ha più bisogno. Anzi, vengano a chiedere alle giovani generazioni che ormai hanno paura del futuro, perché con contratti che durano pochi mesi senza sapere se saranno rinnovati, e con salari troppo bassi, è difficile costruirsi un futuro ed è difficile costruirsi una famiglia per chi lo vuole fare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro elettorale a Orbassano, in provincia di Torino.

