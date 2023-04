Il segretario generale Uil arrivando a Palazzo Chigi per l'incontro tra governo e sindacati

“È un incontro tardivo, andremo a sentire cosa ci dice il presidente del Consiglio, abbiamo la sensazione però che il governo viva nel metaverso e quindi noi oggi abbiamo portato la vita reale: una ragazza, una precaria, visto che oggi si parla di precarietà noi oggi faremo parlare Manuela”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro sul Dl Lavoro con la premier Giorgia Meloni e la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. ”Il dato vero è che il governo per 6 mesi di lavoro non ne ha parlato e ne parla il primo maggio. È chiaro che si tratta di un’operazione per controbilanciare il Primo Maggio di lavoro e di Cgil, cisl e Uil”, ha proseguito il leader della Uil: “’Volete scommettere che domani, ci sarà la conferenza stampa del governo in contemporanea con i comizi dei tre segretari generali? A noi sembra che l’obiettivo sia questo”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata