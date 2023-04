L'ex esponente del Movimento 5 Stelle: "Il Pd è il partito dell'establishment"

“Lo spettacolo che il Parlamento ha fornito, sia maggioranza che opposizione, è stato ridicolo. Da una parte la maggioranza che ha fatto mancare il numero legale, di fatto non è stato approvato il Def, credo sia la prima volta nella storia repubblicana. Dall’altra parte vedo questa leader nuova, teoricamente giovane, super pompata dai giornali di centrosinistra, che non prende una posizione politica, non dice nulla su nulla, ma evidentemente ci fa sapere che ha una consulente di immagine. Insomma io penso sempre che il Pd sia il partito dell’establishment, il partito dei radical chic, il partito delle Ztl e oggi anche delle consulenze di immagine”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine della presentazione del suo nuovo progetto ‘Schierarsi’.

