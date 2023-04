Il Capo dello Stato visita il Distretto industriale Meccatronica di Reggio Emilia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Distretto industriale Meccatronica di Reggio Emilia in occasione della celebrazione della ‘Festa del Lavoro’ del 1° maggio. “Il Primo Maggio è la festa della dignità del lavoro. È la festa della Repubblica fondata sul lavoro”, ha detto il Capo dello Stato durante il suo discorso. “Il lavoro è un diritto ed è anche un dovere. Ce lo ricorda l’art.4 della Costituzione. Mentre si riaffaccia la tentazione di arrendersi all’idea che possa esistere il lavoro povero, la cui remunerazione non permette di condurre una esistenza decente, è necessario affermare con forza, invece, il carattere del lavoro come primo, elementare, modo costruttivo di redistribuzione del reddito prodotto”, ha proseguito Mattarella. “Un recente rapporto ha messo in evidenza come il lavoro minorile sfruttato sia ancora una piaga presente. Lo sfruttamento ai danni dei minori costituisce un grave furto di futuro, sottraendo questi ragazzi alla scuola e spingendoli verso la marginalità. È un tema che riguarda anche la condizione di molti lavoratori immigrati. Altro aspetto da porre in primo piano è quello degli infortuni sul lavoro, che distruggono vite, gettano nella disperazione famiglie, provocano danni irreversibili, con costi umani inaccettabili”, ha concluso Mattarella.

