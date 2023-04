Il vicecapogruppo alla Camera di FdI: "Rendere lo Stato amico dei cittadini"

Il vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, è intervenuto sulla Festa dei Lavoratori, il Primo maggio, dopo le recenti polemiche scatenate per alcune uscite della maggioranza sulla Festa della Liberazione. “In ritardo sono loro, che dopo 15-20 anni di governo hanno lasciato questa situazione. Il ritardo è addebitabile a loro e non a chi è da sei mesi al governo”, ha dichiarato Messina, polemizzando con le opposizioni. “Il Primo Maggio sarà un’occasione per il governo per rivendicare il proprio programma e dare agli italiani quello che ci chiedono e cioè lavoro, sostenere le imprese e rendere lo Stato amico e non nemico dei cittadini e dei contribuenti”, ha sottolineato, aggiungendo: “Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, verrà mantenuto in altre forme. Chi può andare a lavorare deve andare a lavorare”.

