Così il ministro della Giustizia intervenendo a un convegno: "Non è un percorso facile ognuno porta acqua al proprio mulino"

“Stiamo lavorando per convincere i nostri omologhi della necessità di porre Milano al centro, non è un percorso facile ognuno porta acqua al proprio mulino noi stiamo facendo altrettanto. Milano sta per diventare ‘the place to be’, il luogo dove la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti si deve affermare. È un nostro profondissimo convincimento, che abbiamo tenuto fermo negli incontri bilaterali sia tecnici sia ministeriali con i nostri interlocutori”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del suo intervento al convegno ‘Nuovo sistema del Brevetto Unitario’ che si è tenuto questo pomeriggio nell’Aula magna del Palazzo di Giustizia.

