Il Guardasigilli a Milano: "Indipendenza magistratura sacrosanta"

“Quale che sia l’evoluzione legislativa non ci sarà mai, sottolineo mai e poi mai, un passaggio dell’ufficio del pubblico ministero sotto la tutela, il controllo o anche l’influenza del potere esecutivo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del suo intervento al convegno ‘Nuovo sistema del Brevetto Unitario’ che si è tenuto questo pomeriggio nell’Aula magna del Palazzo di Giustizia a Milano. “Su alcuni principi voglio essere chiarissimo: autonomia e indipendenza della magistratura sono per me principii sacrosanti”, ha sottolineato Nordio.

