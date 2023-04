Il ministro da Barcellona: "Bisogna garantire legalità ma anche efficienza"

“Nelle prossime ore sicuramente manterremo l’impegno di nominare la persona più idonea” al ruolo di Commissario straordinario per la scarsità idrica. Lo ha detto a LaPresse il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, a margine del Global Seafood Marketplace a Barcellona. “Ci siamo confrontati” nel governo per “fare la cosa migliore possibile”, abbiamo avuto giornate con “tempi e ritmi” dettati da impegni importanti anche all’estero, come il G7 Agricoltura, “e questo ci impedisce spesso di poterci vedere”, ma chiuderemo questa vicenda “nelle prossime ore”, ha spiegato il ministro, sottolineando che il governo ha voluto conferire questo incarico per “superare tanta burocrazia che spesso impedisce di intervenire quando l’epifenomeno della siccità viene fuori”. “Bisogna garantire la legalità ma anche efficienza, mentre in Italia si sono sovrapposte tante norme che impediscono l’efficienza in nome di una presunta legalità che invece è solamente impossibilità di affrontare e risolvere i problemi in maniera decisa”, ha sottolineato il ministro.

