Per il senatore i dem sono diventati "la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana". Soddisfatto Renzi: "Continuiamo a crescere"

Il senatore Enrico Borghi lascia il Partito Democratico per passare a Italia Viva. In un’intervista a Repubblica, Borghi ha detto che i dem sono diventati “la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga”, annunciando di credere “in un nuovo progetto riformista alternativo alla destra e distinto da questo Pd”, vale a dire il partito di Matteo Renzi.

Renzi: “Italia Viva continua a crescere”

“Italia Viva continua a crescere, non solo nel numero dei tesserati. Abbiamo raggiunto quota diecimila, ma possiamo e vogliamo fare di più”, ha commentato l’ex premier nella sua enews. “Questo approccio è un approccio che riscuote interesse. In tutta Italia si stanno iscrivendo a Italia Viva cittadini, consiglieri comunali, dirigenti di altri partiti, amministratori. Oggi ci ha raggiunto il senatore Enrico Borghi che ha annunciato la sua adesione a IV dalle colonne di Repubblica. La sua intervista è molto bella e merita di essere letta nella sua interezza. È infatti una intervista che parla di politica, che spiega il senso di una scelta partendo dalla politica, che rappresenta un inno alla politica“, ha aggiunto Renzi.

Renzi: “Stimo Borghi da tanti anni”

“Conosco e stimo Enrico Borghi da tanti anni. Sono felice che le nostre strade tornino a incrociarsi oggi. Il progetto riformista cresce. Ed è un progetto che serve all’Italia”, ha detto ancora Renzi.

