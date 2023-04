Continuano i miglioramenti clinici dell'ex premier

Continuano i miglioramenti clinici di Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele di Milano a causa di un’infezione polmonare e della leucemia da cui è affetto da tempo. Nel nuovo bollettino medico firmato dai primari che lo hanno in cura, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, si legge: “Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo“.

Le visite di giornata

Intorno alle 13 l’ex presidente del Consiglio è stato visitato dal figlio secondogenito Pier Silvio, che è entrato dal cancello di servizio di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni. È rimasto in ospedale per circa un’ora e poi è uscito senza parlare con i cronisti. Dal cancello di via Olgettina è entrato accompagnato da un van anche Orazio Fascina, padre di Marta Fascina.

