Il leader di Forza Italia si trova all'ospedale San Raffaele di Milano dal 5 aprile

Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi in ospedale. Il leader di Forza Italia, che da tempo soffre di leucemia cronica, è ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare che lo ha costretto per 12 giorni in terapia intensiva. Da altri 7 giorni l’ex premier è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria del padiglione Q.

L’ultimo bollettino di Zangrillo e Ciceri

L’ultimo bollettino firmato dai due primari che lo hanno in cura, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, ha indicato un “lento ma progressivo miglioramento” del suo quadro clinico. Nel fine settimana sia il fratello Paolo sia il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani hanno espresso ottimismo sul decorso della malattia. Il prossimo aggiornamento dell’ospedale è atteso non prima di mercoledì.

