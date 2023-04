Il presidente del Senato è intervenuto alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti degli stati membri dell'Ue a Praga

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha cercato di spazzar via le polemiche degli ultimi giorni nate dopo le sue dichiarazioni in merito alla festa della liberazione. “Cari Colleghi, cari amici, ieri l’Italia è stata qui rappresentata a Praga dal mio collega Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Oggi sono qui io in qualità di Presidente del Senato. Ci siamo alternati perché come sapete, oggi 25 aprile, per l’Italia è un giorno molto importante: è il giorno nel quale viene ricordata la liberazione dall’occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del fascismo“, ha detto La Russa, intervenendo alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti degli stati membri dell’Ue, in corso a Praga. “Prima di concludere questo mio intervento, voglio tornare al tema dei regimi dittatoriali ricordando la più grande atrocità del secolo appena passato: l’Olocausto. Per evitare che lo spettro di regimi illiberali possa nuovamente tornare a limitare le nostre libertà, deve esserci innanzitutto piena collaborazione e rispetto tra gli Stati, a cominciare dal rispetto dei confini nazionali”, ha aggiunto il numero uno di Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata