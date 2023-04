Il leader di Forza Italia, affetto da leucemia mielomonocita cronica, si trova in un reparto di degenza ordinaria

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso la terza notte “tranquilla” in un reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele di Milano. È quanto filtra da fonti sanitarie, secondo cui non è previsto al momento per oggi un nuovo bollettino. Il Cavaliere, affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica, è ricoverato ormai da due settimane per un’infezione polmonare nella struttura sanitaria e ha lasciato la terapia intensiva nella giornata di domenica. Ieri in visita sono arrivati i figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora Berlusconi, il fratello Paolo e Fedele Confalonieri, amico di una vita dell’ex premier. Resta sempre accanto al leader azzurro la compagna Marta Fascina, entrata con lui il 5 aprile scorso.

