“La festa del 25 aprile è stata istituita da De Gasperi nel 1946 ed è stato fatto con l’intento di rigenerare un clima di concordia nazionale. In pochi ricordano che sia stato De Gasperi questa festività e ci è sembrato un motivo questo per rendere omaggio al presidente e ricordare a tutti che non è una ragione di disputa tra destra e sinistra ma una ragione di unità di un Paese“. Così il presidente della fondazione De Gasperi ed ex-ministro degli Esteri Angelino Alfano, nel corso della commemorazione dello statista Dc nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Alla commemorazione erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini, l’ex parlamentare e ministro Pd Beppe Fioroni, oltre a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

