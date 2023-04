Il ministro dell'Ambiente: "Dobbiamo tentare di usare al meglio la poca acqua c'è"

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, ha parlato della difficile situazione in Piemonte per la siccità. “Il governo è al fianco del Piemonte – ha spiegato Pichetto al termine della giunta regionale straordinaria al grattacielo della Regione, a Torino – non c’è altra soluzione che tentare di utilizzare nel modo più razionale possibile la poca acqua che c’è. Questa situazione ci fa rendere conto della necessità di agire sull’aspetto programmatorio della raccolta dell’acqua. Il fatto di raccogliere come Paese poco più del 10% dell’acqua piovana e la Spagna il 37% ci fa rendere conto di quante cose possiamo ancora fare”.

