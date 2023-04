Prima direzione del partito nel paese alle porte di Roma, in onore di Giacomo Matteotti

La prima direzione del Pd a guida Elly Schlein si è svolta a Riano, paese laziale a pochi chilometri da Roma. La scelta non è casuale perchè proprio nelle campagne di Riano fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, ucciso dalle squadracce fasciste il 10 giugno del 1924. A Riano però a governare è una giunta guidata dal Pd e sostenuta da liste civiche di centro destra, in particolar modo da Fratelli d’Italia. “Una contraddizione solo apparente” per il sindaco di Riano, Luca Abbruzzetti “perchè qui sono tutti antifascisti e non hanno alcun problema a ricordare ogni anno Matteotti. Nei paesi accade – spiega – qui ci siamo affidati alle competenze espresse dalle liste civiche e non ai colori di partito”.

