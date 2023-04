Il presidente della Provincia autonoma di Trento dopo il tavolo tecnico a Roma con il Mase

“Il sottosegretario Claudio Barbaro, che ringrazio per la sensibilità e concretezza dimostrata, ha preso consapevolezza della problematica trentina. Riteniamo importante l’impegno preso oggi dal ministero dell’ambiente di attivarsi con i propri canali diplomatici per trovare altre aree in Italia o in Europa dove spostare gli orsi in eccesso che sono presenti sul nostro territorio. Lo dimostra il fatto che è già stato convocato un tavolo per i primi di maggio. C’è quindi la volontà di affrontare celermente il problema, individuando soluzioni idonee per il nostro territorio”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine del tavolo tecnico sull’emergenza orsi in Trentino che si è tenuto a Roma al ministero dell’Ambiente.

