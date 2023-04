Il presidente della Repubblica ha visitato, con la presidente della Repubblica slovacca Zuzana Caputová, la base aerea di Malacky-Kuchyna

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato questa mattina a Bratislava. La prima tappa nella Repubblica slovacca è nella base aerea di Malacky-Kuchyna.

Il Capo dello Stato ha infatti visitato, insieme alla presidente della Repubblica slovacca Zuzana Caputová, la base aerea di Malacky-Kuchyna, alle porte di Bratislava. L’inquilino del Colle ha salutato il contingente italiano task group Samp-T, impegnato nel rafforzamento della difesa del fianco est dell’Alleanza nel contesto della guerra in Ucraina. “Sono stato insieme alla presidente a vedere il luogo in cui è insediato il nostro piccolo contingente militare in collaborazione di amicizia tra Slovacchia e Italia nell’ambito della Nato – ha raccontato Mattarella incontrando la comunità italiana – è stato un momento di amicizia e visibilità dello splendido rapporto tra Slovacchia e Italia”. Il Capo dello Stato ha poi deposto una corona alla Tomba del Milite Ignoto.

L’ultimo bilaterale, prima di partire alla volta di Roma, sarà quello con il primo ministro Eduard Heger.

