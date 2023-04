Il ministro dell'Agricoltura riprende la nota teoria del complotto. Schlein: "Parole da suprematista bianco"

È bufera sulle dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in tema di migranti. Intervenendo al congresso nazionale della Cisal il ministro ha chiesto di incentivare le nascite e detto: “Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”, riprendendo la nota teoria del complotto secondo cui l’immigrazione porterebbe a una sostituzione dei bianchi con persone di altre etnie.

Schlein: “Parole da suprematista bianco”

Ha espresso il proprio sdegno per le dichiarazioni la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Questo è il momento in cui dobbiamo capire da che parte vogliamo stare della Storia. E noi sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di un ministro che parla di sostituzione etnica, che è un linguaggio da suprematismo bianco, e non vogliamo stare dalla parte di un governo che anche di fronte alle tragedie costanti del Mediterraneo continua a voltare la testa dall’altra parte e a spingere sull’esternalizzazione delle frontiere. Vogliamo dire basta a questa guerra che fanno contro le ong: è fumo negli occhi per coprire la mancanza di una missione istituzionale di ricerca e soccorso in mare che servirebbe, una Mare Nostrum europea che però non hanno il coraggio di chiedere in Europa”, ha dichiarato Schlein in una manifestazione a Roma contro il dl Cutro.

Calenda: “Pericolosa involuzione”

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha invece detto su Twitter che “riesumare il vecchio refrain della ‘sostituzione etnica’ riporta il Governo ad una postura incompatibile con una presenza autorevole in Europa. Siamo di fronte ad un’involuzione sbagliata e pericolosa per l’Italia”.

Riesumare il vecchio refrain della “sostituzione etnica” riporta il Governo ad una postura incompatibile con una presenza autorevole in Europa. Siamo di fronte ad un’involuzione sbagliata e pericolosa per l’Italia https://t.co/jhf2vYLGeu — Carlo Calenda (@CarloCalenda) April 18, 2023

