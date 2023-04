Il ministro per le Imprese a margine dell'assemblea Cisal a Roma

“L’emergenza europea è quella energetica ed è emersa in tutta evidenza lo scorso anno. L’Italia deve diventare a beneficio del resto di Europa l’hub del gas, per farlo occorre migliorare la nostra capacità di approvvigionamento attraverso i gasdotti e rigasificatori. Migliorare la nostra capacità di diffusione elettrica nel bacino del Mediterraneo. Lavoriamo per rendere più autonoma l’Europa nell’approvvigionamento”. Così il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea della Cisal, a Roma.

