Alla manifestazione a Roma hanno partecipato anche Don Ciotti, Elly Schlein e Maurizio Landini

Associazioni, Ong, partiti dell’opposizione tutti in piazza per protestare contro il “dl Cutro”, in discussione al Senato. Un “provvedimento che aiuta le mafie”, denunciano dal palco “costringendo tanti uomini e donne alla illegalità. Il governo – proseguono- cancella la protezione speciale, smantella l’accoglienza diffusa, criminalizza chi fugge da fame e povertà, non offre alternative con politiche di integrazione e accoglienza”. La manifestazione, cui hanno partecipato anche Don Luigi Ciotti, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Maurizio Landini, si è svolta a Roma in piazza Madonna di Loreto, si è conclusa dopo circa due ore di presidio e poi una delegazione si diretta al Senato per incontrare i parlamentari dell’opposizione.

