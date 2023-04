Il commissario all'Economia in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo

“Per quanto riguarda gli investimenti, è inerente alla loro natura che la loro realizzazione richieda tempo. Non è possibile completare i progetti infrastrutturali in 1-2 anni e questo è riflesso nella progettazione delle pietre miliari e degli obiettivi. Tuttavia, è chiaro che il 2026 è la scadenza rigorosa per l’attuazione del Rrf”. Lo ha affermato il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo. “Gli Stati membri possono utilizzare fondi nazionali o altri fondi dell’Ue per integrare gli investimenti che vanno oltre la durata del Rrf. Questo è importante in quanto l’Rrf da solo in alcuni casi non è sufficiente per coprire grandi progetti infrastrutturali”, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata