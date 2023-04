La deputata ha parlato arrivando alla sede di Azione per la riunione congiunta

E’ crisi nel Terzo polo. “Per Italia Viva non c’è nessun problema. I problemi li hanno aperti gli amici di Azione con Calenda e Richetti. Vediamo cosa hanno da dirci ma noi veniamo in modo molto tranquillo. Per noi rimane il progetto del partito unico, che va avanti”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi all’arrivo alla sede di Azione a Roma per la riunione congiunta con Italia Viva sul futuro del Terzo polo.

