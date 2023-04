Il Capo dello Stato alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia. “Vorrei rivolgere un saluto particolare e riconoscente ai decorati. Sono lietissimo di ricordare qui oggi il centenario della fondazione del gruppo delle medaglie d’oro al valore militare d’Italia. Un sodalizio che esprime il patrimonio di valori rappresentato dagli eroi che ne sono insigniti e dei quali la Repubblica è orgogliosa, con grande riconoscenza”, ha detto il Capo dello Stato nel corso del suo intervento.

“Mantenere vivo il senso dell’amor di Patria è di esempio e di esortazione per le giovani generazioni. I valori costituzionali, di libertà, di eguaglianza, di democrazia, di pace, che con il vostro operato, con grande sacrificio, avete difeso sono al centro della vita della nostra comunità. Le 2604 medaglie al valore militare individuali manifestano il contributo offerto alla costruzione di questa Italia”, ha aggiunto Mattarella. “Non occorre evocare i terribili anni dei conflitti mondiali, la guerra di Liberazione, l’esperienza delle missioni di pace, il contrasto alla criminalità e la lotta al terrorismo per sottolineare il valore di atti e comportamenti eroici. La lotta quotidiana alla criminalità, l’impiego di militari nell’ambito delle iniziative internazionali di difesa della pace e del diritto sono realtà che caratterizzano il nostro presente e non verranno meno negli anni a venire avvenire. Sappiamo che la pace tra i popoli non è mai garantita per sempre, come dimostra l’attuale conflitto in Ucraina, ma deve essere costantemente difesa. È la lezione della stagione perenne dei doveri, senza la quale nessuna comunità può sopravvivere e progredire, una sensibilità di cui il Gruppo medaglie d’oro è promotore esemplare, e deve interpellare e vedere protagoniste tutte le istituzioni della Repubblica”, ha concluso il Capo dello Stato.

