La premier in una nota: "Vicinanza alla famiglia della vittima e ai feriti"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo “profondo cordoglio” per la morte del 35enne Alessandro Parini, l’italiano che ha perso la vita nell’attentato terroristico di ieri sera a Tel Aviv. In una nota di Palazzo Chigi la premier ha espresso “vicinanza alla famiglia della vittima e ai feriti”, per poi esprimere “solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito”.

In contatto con autorità israeliane

Nella nota si legge anche che il governo è “in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell’attacco di altri cittadini italiani”.

Fontana: “Dolore e cordoglio”

“Esprimo sentimenti di dolore e cordoglio per la scomparsa del cittadino italiano Alessandro Parini nell’attentato terroristico avvenuto a Tel Aviv. Desidero rivolgere alla famiglia le espressioni delle mie più sentite condoglianze e un augurio di pronta guarigione alle persone ferite”. Lo dichiara in una nota il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.

Ambasciatore Israele in Italia: “Cuore a pezzi”

“È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell’attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano, Alessandro Parini. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia della vittima“. Lo scrive su Twitter l’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar.

Tajani: “Era appena arrivato”

“Un auto si è lanciata a velocità folle contro i turisti che passeggiavano sul lungomare di Tel Aviv. Purtroppo c’è stata una vittima, è un cittadino italiano, Alessandro Parini, 35 anni, romano. Era partito stamane per Tel Aviv ed era appena arrivato. Era lì per turismo con un gruppo di amici”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. “Ho parlato con il padre e ho espresso la vicinanza e le condoglianze del Governo”, ha spiegato. “E’ difficile parlare con un padre che perde un figlio di 35 anni. Purtroppo il terrorismo non ha pietà, va condannato con grande fermezza”. Il titolare della Farnesina ha anche aggiunto: “Il rischio di escalation c’è. C’è un terrorismo di matrice islamica che sta alzando i toni dello scontro“. Ci sarebbero anche due italiani feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi, ha precisato Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata