Il sottosegretario alla Cultura: "Mi auguro reagisca con la solita energia"

Vittorio Sgarbi, all’anteprima stampa della mostra “Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo” a Torino, parla di Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele in condizioni difficili. “Mi auguro che reagisca con l’energia che ha avuto in tante altre occasioni”, dice Sgarbi che poi riflette sul ruolo del Cavaliere: “Non potrà candidarsi a 90 anni, potrà fare una fondazione di Forza Italia, la quale sia un motore generante per un’area repubblicana, che sia diversa e divisa rispetto alla Lega e a Fratelli d’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata