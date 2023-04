Il ministro dei Trasporti: "È fondamentale che le strade siano percorsi di vita e non di morte"

“Sto lavorando da ministro per sbloccare i cantieri, avere più strade, autostrade, porti, ponti, ferrovie. Ovviamente è fondamentale che le strade siano percorsi di vita e non di morte, più di 3mila morti sulle strade italiane è inaccettabile. Avremo un altro incontro dopo Pasqua per portare l’educazione stradale vera, ventenni che parlano a 15enni invitandoli a stare attenti. Proporrò che ci sia l’alcol lock come in altri Paesi, un blocco del motore che ti impedisce di guidare se si beve troppo”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell’inaugurazione di un Safety Point sull’autostrada A1 nell’area di servizio Casilina est.

