Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Non è solo la scommessa del governo ma dell'Italia e dell'Europa"

“Il Pnrr non è solo la scommessa del governo Meloni ma la scommessa dell’Italia e dell’Europa. Siamo determinati a raggiungerla”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Piazza del Parlamento. “Vorremmo coesione, responsabilità e consapevolezza da parte di tutti. La squadra Italia lo deve dimostrare in questo campo”, ha aggiunto Urso.

