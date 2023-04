Da Renzi a Lupi, passando per Toti, La Russa e Rita dalla Chiesa: i messaggi di vicinanza al leader di Forza Italia

Il mondo della politica si stringe attorno a Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente al San Raffaele di Milano, nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Il leader di Forza Italia, dimesso lo scorso 30 marzo dal nosocomio milanese è stato costretto ad un nuovo ricovero per via di “un’infezione non risolta”, come spiegato dal coordinatore azzurro Tajani. Nel frattempo, la notizia del suo malessere ha scatenato messaggi trasversali di vicinanza dal mondo della politica.

“Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi”, ha detto oggi il leader di Iv, Matteo Renzi, parlando in conferenza stampa a Roma. Un augurio a cui hanno fatto seguito quelli di tanti colleghi del cavaliere, da Toti a La Russa, da Lupi a Rita dalla Chiesa passando per l’alleato Salvini.

Salvini a Berlusconi: “Forza Silvio l’Italia ti aspetta”

“Forza Silvio, l’Italia ti aspetta!”. Lo scrive su Facebook il leader leghista, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, postando una foto in compagnia del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da questa mattina di nuovo all’ospedale San Raffaele di Milano.

La Russa: “Auguri pronta guarigione a Berlusconi, lo aspettiamo in Aula”

“A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Toti: “Auguri a Berlusconi di pronta guarigione” “Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Twitter. Auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi, nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) April 5, 2023 Capigruppo Lega: “Forza Silvio ti aspettiamo” “Forza Silvio. L’augurio è di vederti quanto prima al lavoro”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, hanno rivolto la propria vicinanza al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato stamani in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari.

Dalla Chiesa: “Berlusconi è un leone e i leoni ruggiscono”

“I leoni ruggiscono. Lui ruggisce e continuerà a ruggire”. Così la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, intercettata da LaPresse in Transatlantico a Montecitorio, rivolge il suo pensiero al presidente azzurro Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

