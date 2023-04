Il ministro dell’Agricoltura: "Persona e politico a cui teniamo"

“Se siamo preoccupati per le condizioni di Berlusconi? Certo e gli faccio gli auguri di pronta guarigione“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida fuori da Montecitorio. “Una persona a cui teniamo oltre che come esponente politico”, ha aggiunto Lollobrigida. Sul PNRR, il ministro ha sottolineato: “Io credo che vadano spesi tutti i fondi che è possibile spendere nell’interesse della nostra Italia, ma anche nell’interesse di uno sviluppo europeo. Questo prevede di utilizzare le risorse che sono davvero utili a questo, perché è ragionevole dire che, se ci fossero risorse che vanno su progetti programmati in maniera non idonea, possano essere eventualmente risparmiate. Ma questo credo che sia nel buonsenso delle persone e delle forze politiche sia in Italia che in Europa. Non credo che ci possa qualcuno che possa sostenere il contrario: che se esistono risorse non indirizzate nel modo giusto vadano spese tanto per spenderle. Al contrario, invece, non credo che ci sia nessuno che pensi che se esistano risorse da spendere utilmente, non vadano investite nel modo più rapido possibile, tenendo conto che le criticità intorno al PNRR esistono. Alcune sono frutto della modifica per eventi contingenti, quelli gravi che conosciamo, per esempio l’aggressione della Russia all’Ucraina che ha cambiato lo scenario rispetto alla pianificazione delle diverse nazioni”.

