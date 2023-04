La capogruppo al Senato del M5S è stata eletta con 39 preferenze su 42. Vicepresidenti Montaruli (FdI) e Boschi (Az-Iv)

Barbara Floridia, la capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, è stata eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai. La pentastellata, secondo quanto si apprende, ha ottenuto 39 preferenze su 42 componenti della bicamerale, superando quindi la maggioranza dei tre quinti necessaria. Ci sono state poi due schede bianche e un voto nullo. L’elezione di Floridia è stata salutata da un applauso.

Vicepresidenti Montaruli (FdI) e Boschi (Az-Iv)

Maria Elena Boschi (Az-Iv) con 19 voti e Augusta Montaruli (FdI), con 16 preferenze, secondo quanto si apprende, sono state elette vicepresidenti della commissione di Vigilanza Rai. Segretari saranno Stefano Candiani (Lega), che ha ottenuto 23 preferenze, e Ouidad Bakkali (Pd), che ne ha ottenute 15.

Floridia: “Faremo in modo che Rai mantenga indipendenza”

“È un onore per me essere stata designata praticamente da tutti i gruppi alla presidenza della commissione di Vigilianza Rai. Questa commissione ha un ruolo fondamentale e faremo in modo che il servizio pubblico possa mantenere sempre indipendenza e pluralismo“. Così Barbara Floridia dopo l’elezione. La senatrice ha aggiunto che valuterà “le procedure per rassegnare le dimissioni da capogruppo del M5S come è giusto che sia”.

Conte: “Buon lavoro a Floridia”

“Buon lavoro a Barbara Floridia, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione”. Così su Twitter il leader del M5S Giuseppe Conte.

Barachini: “Congratulazioni e auguri”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla nuova presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Barbara Floridia”. A rivolgerli alla senatrice è il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione a all’editoria, Alberto Barachini, che ha guidato la bicamerale nella precedente legislatura. “In un momento così delicato nello scenario europeo e internazionale dell’informazione – sottolinea l’esponente dell’esecutivo – la Commissione riveste un ruolo importante di equilibrio a tutela del servizio pubblico, della sua autorevolezza e affidabilità, nell’interesse dei cittadini”.

