La presidente del Consiglio: "Non a caso abbiamo portato per la prima volta due quadri dedicati al vino"

“Il settore dell’agroalimentare non è solo economia ma è anche cultura. Non a caso abbiamo portato per la prima volta nel Vinitaly con il ministro dell’Agricoltura e con il ministero della Cultura due grandi quadri dedicati al vino”: così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Vinitaly di Verona. “Ricordano che cos’è la nostra cultura, perché c’è una letteratura del vino, una filosofia del vino, una storia del vino, una geografia del vino. E se non capisci questo non sai cosa sia la civiltà di cui noi siamo rappresentanti“, ha aggiunto.

