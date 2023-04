Il leader M5S: "Il presidente del Senato si sarebbe dovuto dimettere già tante volte"

“Il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, spesso si lascia andare a revisionismi raffazzonati. Fa dell’analisi storica, che è una cosa seria, una sorta di insalata ‘a La Russa’. Queste boutade non sono accettabili da chi riveste la seconda carica dello Stato”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine della manifestazione dei sindacati a Roma in relazione alle dichiarazioni del presidente del Senato La Russa sull’attentato dinamitardo di via Rasella del 23 marzo 1944 – dove rimasero uccisi 33 uomini del Battaglione “Bozen” – definito “una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza”. “La Russa si sarebbe dovuto dimettere già tante volte. Noi confidiamo che prosegua nel suo incarico con maggiore responsabilità”, ha aggiunto Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata