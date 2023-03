Il Capo dello Stato alla inaugurazione del nuovo centro nazionale

“Sono lietissimo di essere qui questa mattina. Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità e la sofferenza in solidarietà. È una tappa di grande sviluppo, che ne segue tante altre”. Lo ha dichiarato Sergio Mattarella parlando all’inaugurazione del nuovo centro nazionale della Lega del Filo d’Oro a Osimo, in provincia di Ancona. “Sabina Santilli ebbe una grande intuizione. Questo grande percorso è nato dal suo grande sogno. Un sogno realizzato. Quello di poter far fare ai più fragili quello che fanno tutti gli altri, con il lavoro, con l’umiltà, con l’impegno. Questo è il percorso che ha contrassegnato il Filo D’Oro. L’associazione è il nostro compagno di strada, il migliore che io possa immaginare nell’accompagnamento delle persone più fragili”, ha aggiunto Mattarella: “Il dono del regalare tempo è ancora più importante per chi lo dà, non solo per chi lo riceve. Grazie al presidente e a tutti i volontari e professionisti per quello che fate. La Repubblica italiana vi è riconoscente”. Il Presidente della Repubblica è poi uscito dal centro, dopo aver stretto la mano di Marcorè, accompagnato dal presidente della Lega del Filo D’Oro Rossano Bartoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata