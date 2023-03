L'autorità anticorruzione: "Fare in fretta ma non a discapito trasparenza"

Il codice degli appalti firmato Matteo Salvini fa storcere il naso all’Anac. “Attenzione a spostare l’attenzione solo sul ‘fare in fretta’, che non può mai perdere di vista il ‘fare bene’. Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee” dice senza mezzi termini il presidente Giuseppe Busia. Dall’autorità si evidenziano positivamente la digitalizzazione degli appalti, il rafforzamento della vigilanza collaborativa, il ruolo accresciuto di Anac di ausilio e sostegno alle stazioni appaltanti, ma i dubbi maggiori sono “per la riduzione della trasparenza e della pubblicità delle procedure, principi posti a garanzia di una migliore partecipazione delle imprese, e a tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti”. Non solo. Soglie troppo elevate per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate, afferma Busia, “rendono meno contendibili e meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che sono – va notato – quelli numericamente più significativi. Tutto questo col rischio di ridurre concorrenza e trasparenza nei contratti pubblici”.

Anche l’Ance, l’associazione dei costruttori, osserva che “sono stati fatti dei grandi passi avanti con il poco tempo a disposizione vista la scadenza improrogabile del 31 marzo” e “in attesa del testo definitivo “registriamo con favore le modifiche su illecito professionale e revisione prezzi anche se va ancora affinato il meccanismo di revisione per renderlo veramente automatico ed efficace“, continua Brancaccio che aggiunge “restano però perplessità sulla concorrenza, in particolare nei settori speciali che di fatto potrebbero sottrarre al mercato il 36% del volume dei lavori pubblici”.Salvini scatta in difesa. “Chi si lamenta che sia un favore a corrotti e corruttori si sbaglia. Non diffidiamo per partito preso delle imprese e dei sindaci. Un semplice avviso di garanzia in un paese civile non è una sentenza di condanna”, dice senza mezzi termini. Il Codice, insiste, “scommette sul sistema industriale italiano”. E alle proteste della Cgil risponde che “se la Cgil sciopera allora significa che il nuovo codice degli appalti è fatto bene”. Anche il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, difende il testo: “non è un passo indietro semmai è un modo per essere in tempo per realizzare tutto quello che ci riproponiamo e al fine di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr e anche le altre risorse come i fondi coesione”.

