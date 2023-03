Il parlamentare: "Ora iniziamo un lavoro tutti insieme"

“Ho ringraziato Elly Schlein per avermi proposto come capogruppo al Senato e tutti i miei colleghi, a partire da Simona Malpezzi, per avermi sostenuto. Un bel segnale”. Queste le prime parole del neo capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia dopo l’elezione. ”Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito che avrà come punto riferimento costante le piazze, i luoghi dei bisogni degli italiani. Noi iniziamo un lavoro, tutti insieme, che rafforzerà la presenza Pd ovunque, anche nelle aule parlamentari, già a partire dai prossimi giorni” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata