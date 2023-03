Il deputato di Forza Italia: "I fatti dicono che il centrodestra ha votato la risoluzione del governo in maniera unitaria e convinta"

“Quello che conta sono i fatti e i fatti dicono che il centro destra ha votato la risoluzione del governo in maniera unitaria e convinta. Poi, siamo partiti diversi e negli interventi ognuno pone accenti e sfumature diverse”. Così il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo ai giornalisti fuori da Montecitorio che poi ha aggiunto: “Per quanto riguarda Forza Italia, con Berlusconi in primis, noi sollecitiamo una soluzione diplomatica che deve essere sempre al primo posto poi quando l’Italia, come Paese, prende un impegno a livello internazionale, noi gli impegni li rispettiamo”. “Io non mi ci ritrovo a commentare un alleato però siamo tre partiti diversi che compongono una coalizione unica – ha continuato – La coalizione che si misura nella velocità con cui si prendono le decisioni e nel livello di compattezza quando si vota. E su questi due aspetti marciamo compatti e decisi“.

