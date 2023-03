Le parole della premier in arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo

Lo stop alle auto che vanno a diesel e benzina entro il 2035 rimane ancora un punto di domanda. La decisione è slittata dopo che alcuni Paesi dell’Unione europa non hanno dato l’assenso, tra cui l’Italia. “La tesi che noi continuiamo a sostenere è che, fermi restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, non riteniamo che l’Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi”, ha detto la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. “Anche perché ci sono delle tecnologie sulle quali l’Italia, e anche l’Europa, sono un’avanguardia, e legarci a tecnologie che sono di fatto ritenute come avanguardia da nazioni esterne all’Unione secondo me è una scelta che non favorisce la competitività del nostro sistema. Mi pare una tesi di buon senso e confidiamo che possa passare anche per quello che riguarda i biocarburanti”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

