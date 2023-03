Il segretario del sindacato: "Non abbiamo mai escluso lo sciopero"

Il consiglio dei Ministri ha approvato la delega fiscale che metterà le basi per la riforma del fisco. Tema di forte discussione soprattutto tra i sindacati. “La delega fiscale bisognerebbe trovarla perchè fino ad esso a noi sembrano spot pubblicitari. Tanta demagogia e tante dichiarazioni prive di un fondamento economico”, ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, a margine di un convegno sulle pensioni a Roma. “Non c’è scritto intanto, nell’ambito della riforma, quali saranno gli scaglioni dell’Irpef previsti nella riforma. Non c’è copertura economica, è una cosa di cui si discuterà nei prossimi due anni quindi tanta propaganda e pochi fatti concreti. Noi non abbiamo mai escluso lo sciopero ma abbiamo una sana abitudine che è quella di non annunciarli ma di farli. Quando è ora li facciamo”, ha aggiunto Bombardieri. “Da due mesi stiamo conducendo una mobilitazione su tutto il territorio nazionale per spiegare le nostre rivendicazioni e le non risposte del governo. Domani ci incontreremo con Cgil e Cisl per concordare un percorso unitario che dia continuità alla mobilitazioni e spieghi al Paese quali sono gli errori che il governo sta facendo”.

