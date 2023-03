Così il segretario della Uil: "Se smontiamo i contratti nazionali non facciamo un favore ai lavoratori"

“Noi non abbiamo mai avuto dubbi, non siamo mai stati contrari al salario minimo. Chiediamo solo che coincida con i minimi contrattuali perchè la direttiva europea parla di una necessità di alzare il salario minimo li dove non ci siano i contratti nazionali. Se smontiamo i contratti nazionali non facciamo un favore ai lavoratori e alle lavoratrici”. Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil a margine di un convegno a Roma sulle pensioni.

