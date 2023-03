Il senatore leghista: "Più si va avanti, più c'è il rischio di una escalation"

“Oggi abbiamo semplicemente messo in luce una preoccupazione che sicuramente c’è e cioè che questa guerra non finisca e che più si va avanti più ci sia il rischio di una escalation” così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. “Il ruolo della Cina? Non siamo noi titolati a giudicarlo – ha continuato – Noi auspichiamo semplicemente che prima o poi si arrivi almeno ad una tregua perché continua a morire della gente. Sulla questione delle armi la notizia è che la Polonia e pronta a dare i propri caccia. Questo rischio c’è ma non lo diciamo noi lo dicono personaggi come il capo di stato maggiore italiano e quello statunitense. Prima si utilizza la diplomazia e meglio è per tutti”. “Se non avessimo aiutato militarmente l’Ucraina la Russia l’avrebbe conquistata in poco tempo. È stato giusto sostenerli ma se si va verso un utilizzo di armi sempre più potenti può diventare un problema” ha aggiunto il senatore del Carroccio.

