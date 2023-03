Il segretario Cgil: "Bisogna cambiare registro, i soldi vanno presi dove sono"

“È ora di informare i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e i cittadini di quello che sta succedendo, perché la riforma fiscale di cui il nostro Paese ha bisogno non è quella che è stata proposta dal Governo”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine del congresso a Rimini dopo la sua rielezione. “Ci siamo rotti le scatole di continuare a essere gli unici che pagano le tasse anche per quelli che le evadono. Qui bisogna cambiare registro ma bisogna andare in una direzione molto precisa: che i soldi vanno presi dove sono e che bisogna fare gli investimenti necessari”, ha aggiunto.

