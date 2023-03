L'annuncio del partito della premier durante una conferenza stampa

Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che istituisce la giornata del 17 marzo come la giornata che festeggia l’Unità d’Italia, durante una conferenza stampa nelle sede del partito a Roma. “Oggi – ha chiarito Lucio Malan – abbiamo voluto presentare questa nostra proposta di legge per istituire una giornata che unisca tutto il popolo italiano”. “Il 25 aprile? Non dividiamoci sulle feste – avverte poi Giovanni Donzelli – e ricordiamo che l’Italia nasce sull’antifascismo ma che non basta essere antifascisti per essere democratici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata